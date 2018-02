Ihre Miete könnten Studenten heute oft nur zu Lasten des Essens zahlen, mahnt das Studentenwerk. Union und SPD versprechen nun eine Trendwende beim Bafög - doch Kritiker sind skeptisch.

Angesichts des jahrelangen Sinkflugs beim Bafög wird der Ruf nach schnellen Verbesserungen lauter. Union und SPD wollten das Bafög in einer neuen großen Koalition vorerst weiter in die Bedeutungslosigkeit herunterwirtschaften, sagte der hochschulpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Kai Gehring, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, Achim Meyer auf der Heyde, sagte der dpa: "Es muss schnell etwas passieren."

Erwartet wird, dass der neue Präsident des Deutschen Studentenwerks, Rolf-Dieter Postlep, bei der Amtsübergabe an ihn an diesem Mittwoch in Berlin auf die Bafög-Pläne von Union und SPD eingeht. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, "die förderbedürftigen Auszubildenden wieder besser zu erreichen und bis 2021 eine Trendumkehr zu erreichen". Für eine Bafög-Reform soll bis dahin eine Milliarde Euro zusätzlich fließen.

Gehring kritisierte den Plan als unzulänglich, die geplanten Verbesserungen ...

