BERLIN (Dow Jones)--Noch vor dem Abschluss des Mitgliederentscheids bei der SPD gibt es Streit um Personalien mit der Union. Den von der Union vorgeschlagenen Kandidaten für das Amt des Ostbeauftragten lehnen die Sozialdemokraten ab. "Das ist nicht vereinbart. Es ist nicht entschieden", sagte der parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider in Berlin.

Er kündigte an, dass seine Partei einen eigenen Kandidaten präsentieren will. Nach den Vorstellungen der Genossen soll ein Minister oder eine Ministerin bei der Neuauflage der großen Koalition das Amt in Personalunion besetzen. "Ich halte Staatssekretärlösung für zu klein", meinte Schneider. Er versprach, dass die SPD mindestens einen Minister aus den neuen Ländern für die Regierungsmannschaft nominieren werde.

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, will die CDU den Brandenburger Abgeordneten Michael Stübgen zum Ostbeauftragten im Range eines Parlamentarischen Staatssekretärs ernennen. Zuvor war Kritik an den Christdemokraten laut geworden, weil keiner ihrer eingeplanten Minister aus dem Osten kommt. Union und SPD hatten bei der Bundestagswahl dort massiv Stimmen an die AfD verloren.

February 28, 2018 04:25 ET (09:25 GMT)

