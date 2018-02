Liebe Trader,

Mittwoch früh hat der Stahlkonzern Salzgitter Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und zugleich das Geschäftsjahr 2017 mit dem höchsten Vorsteuergewinn sei der Finanzmarktkrise abgeschlossen. Die Aussichten für 2018 sind ebenfalls sehr vielversprechend, wie das Unternehmen mitteilte. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 wird dem Aufsichtsrat anlässlich seiner nächsten Sitzung zur Billigung vorgelegt und am 16. März 2018 in vollständiger Fassung veröffentlicht.

Aus technischer Sicht herrscht seit den Verlaufstiefs bei 16,80 Euro aus Februar 2016 noch ein intakter Aufwärtstrend, der die Aktie bis auf ein aktuelles Jahreshoch von 52,48 Euro aufwärts getragen hat. Unglücklicherweise ging es Ende Januar durch den bekannten Flash-Crash mit dem Wertpapier kurzfristig wieder unter das Niveau von 45,00 Euro abwärts, wodurch aber auch der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis unterschritten wurde. Zwar konnte die Aktie von Salzgitter zuletzt einen Teil der Verluste wieder aufarbeiten, allerdings zeigt sich das bisherige Chartbild etwas bärisch eingetrübt. Die jüngste Erholungsbewegung spielt sich nämlich in einem steigenden Keil ab, und diese werden für gewöhnlich zur Unterseite aufgelöst und würden den kurzfristig herrschenden Abwärtstrend seit den Verlaufshochs aus Januar dieses Jahres fortsetzen. Es ist also höchste Vorsicht geboten!

Short Chance:

Obwohl die Salzgitter-Aktie nach Vorlage der Zahlen nur mit einem kleinen Kursabschlag intraday an der 50-Tage-Durchschnittslinie notiert, könnte in den kommenden Tagen noch vermehrter Verkaufsdruck aufkommen und den bärischen Keil regelkonform zur Unterseite auflösen. Abgaben auf die Februartiefs bei 44,19 Euro kämen daher nicht überraschend und können über entsprechende Shortpositionen nachgehandelt werden. Darunter dürften sich weitere Verluste bis auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis bei derzeit 41,94 Euro anschließen. Eine merkliche Aufhellung des bisherigen Chartbildes würde sich hingegen erst oberhalb von mindestens 49,50 Euro einstellen. In diesem Fall könnte Salzgitter dann wieder an seine Jahreshochs von 52,48 Euro anknüpfen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 46,00 Euro

Kursziel: 44,19 // 41,94 Euro

Stopp: > 48,20 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,20 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Salzgitter AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 46,87 Euro; 10:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

