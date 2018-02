Laut den CME Group Daten ist das Open Interest der GBP Futures am Dienstag um mehr als 1.7K Kontrakte gestiegen, nach dem das Endergebnis am Montag bei 195.344 Kontrakten lag. In die gleiche Richtung bewegte sich das Volumen, welches um fast 42K zulegte. GBP/USD Ziel ist nun die 1,3765 Der GBP/USD baut seine Abwärtsbewegung in dieser Woche aus und ...

