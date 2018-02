KIEL/HAMBURG (dpa-AFX) - Die beiden Landesregierungen von Schleswig-Holstein und Hamburg sind am Mittwoch im Kieler Landeshaus zu Beratungen über den Verkauf der HSH Nordbank zusammengekommen. "Das ist ein großer Schritt", sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) unmittelbar vor Beginn der Gespräche. Es müsse abgewartet werden, ob es zu einem Abschluss komme.

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sagte, wichtig sei der Regierung gewesen, einen belastbaren Investor zu finden, damit alle Beteiligten "das Go für eine zukünftige Bank" geben. "Wir haben verschiedene Käufer für die Bank, in Teilen auch in der Rüstungsindustrie unterwegs. Politisch verurteile ich das. Das ist nicht das Geschäft, das ich möchte."

Ebenfalls im Landeshaus trat am Vormittag Hamburgs rot-grüner Senat zu einer Sitzung unter Leitung von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) zusammen. Danach war eine gemeinsame Kabinettssitzung der Regierungen angesetzt. Am Mittag wollen Günther und Scholz vor die Presse treten.

Die Regierungen haben über einen Verkauf der Landesbank an die amerikanischen Finanzinvestoren Cerberus und Flowers verhandelt. Ein Abschluss muss auf Druck der EU am Mittwoch bis 23.59 Uhr besiegelt sein. Andernfalls würde die Bank abgewickelt. Beide Eigentümerländer hatten die im Zuge der Finanzkrise ins Schlingern geratene Bank mit Milliardensummen gerettet. In den Verhandlungen spielte außer einem Verkaufspreis der Umgang mit den staatlichen Garantien, die beide Länder gewährt hatten, eine mitentscheidende Rolle./wsz/akl/DP/stk

