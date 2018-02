Nach einem eher enttäuschenden Jahresausklang sind im Januar wieder deutlich mehr Photovoltaik-Anlagen in Deutschland installiert worden. Auch der Markt für Freiflächenanlagen bis 750 Kilowatt hat deutlich Fahrt aufgenommen. Die Solarförderung bleibt im März unverändert.Nach den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Bundesnetzagentur lag der betrug die Gesamtleistung der im Januar neu gemeldeten Photovoltaik-Anlagen in Deutschland 220,174 Megawatt. Gerade im Segment der kleineren Photovoltaik-Projekte war dabei ein deutlicher Aufwärtstrend gegenüber dem letzten Quartal 2017 zu verzeichnen. Insgesamt ...

