Drohender Verlust: Trotz an sich guter Marktumfelder im Bereich Flusskreuzfahrten und Immobilien bereiten die bereits platzierten Beteiligungen "Fluss-Klassik" von Premicon und auch ein Hollandfonds von Lloyd ihren Anlegern keine Freude.Neue Buchungs- und Passagierzahlrekorde, frische Konzepte für ein international wachsendes Publikum, schwimmende Luxushotels - die Schlagzeilen zur Flusskreuzfahrtbranche sind geradezu euphorisch. Das etwas angestaubte Image früherer Jahre wurde erfolgreich modernisiert und die beliebten Routen etwa auf Rhein oder Donau sprechen mittlerweile vermehrt auch eine jüngere Klientel an, gerne auch aus den USA oder China. Wer in einen speziellen Flusskreuzfahrt-Fonds investiert hatte - derzeit ist kein aktuelles Angebot in Platzierung - müsste also eigentlich von dem dynamischen Marktumfeld profitieren. Anleger, die sich im Jahr 2011 jedoch für die Beteiligung "Fluss-Klassik" mit vier Flusskreuzern entschieden hatten, sehen sich nun mit einem Problem konfrontiert, das nicht originär am Markt liegt, sondern auf die Nicht-Einhaltung versprochener Sicherheitsmerkmale im Fondskonzept zurückzuführen ist.

