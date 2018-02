Hamburg (ots) -



Wanted: Coder, Webgestalter, Data Analysts



Chat-Bots für Content Marketing, Weiterentwicklung der Rechercheplattform presseportal.de mit über sieben Millionen Klicks pro Monat, agile Software-Entwicklung, DevOps-Kultur, Gamification, Social Media - die news aktuell-Entwickler greifen neue Trends auf und setzen sie um. Coder, Webgestalter und Data Analysts sind aufgefordert, das wachsende IT-Team der dpa-Tochter news aktuell zu unterstützen. Aspekte wie SEO, Performance, Usability sowie die Interessen der Kunden und Portalbesucher gelte es dabei im Blick zu haben, so Sven Wrage, Leiter IT bei news aktuell.



"Wir arbeiten fast immer im Pair, praktizieren TDD und arbeiten mit agilen Methoden ständig daran, uns zu verbessern. Das alles trägt dazu bei, dass wir qualitativ guten Code schreiben und uns wohl fühlen", sagt Philip, Web-Entwickler bei news aktuell. Startup-Atmosphäre, cooles Ambiente, ein offenes Betriebsklima, kurze Wege, Kickertisch und Playstation, Büro-Hund und Mate. "Wir verstehen, dass eine gesunde Work-Life-Balance die beste Voraussetzung für Erfolg ist. Deshalb bieten wir auch die Möglichkeit, in jeder Position zeitlich flexibel bei news aktuell tätig zu sein", kommentiert Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. Alle Projekte wären nichts ohne unsere engagierten Mitarbeiter, so Stier-Thompson weiter. Das Team der Web-Entwickler solle künftig personell verstärkt werden.



"Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen!", ergänzt Yoda, der legendäre Jedi-Meister. Also nicht zögern, sondern jetzt bei news aktuell bewerben unter https://www.newsaktuell.de/karriere!



Einen tieferen Einblick in die Arbeit der IT-Abteilung bei news aktuell gibt es im Corporate Blog unter den folgenden beiden Links: https://www.newsaktuell.de/academy/chatbots-prototypen-hackathon-1/ https://www.newsaktuell.de/academy/chatbots-prototypen-hackathon-2/



Über news aktuell:



Mit ihren drei starken Marken ots, zimpel und studio macht die dpa-Tochter news aktuell die Kommunikation von Unternehmen und Organisationen besser und erfolgreicher. Das Netzwerk ots stellt Reichweite und Sichtbarkeit für PR-Inhalte her. Die PR-Software zimpel bietet Qualitätskontakte für die direkte Ansprache von Journalisten. Der Produktionsservice studio stellt wirkungsvolle Inhalten her und macht Unternehmensstories erlebbar. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind Berlin, Frankfurt, München und Düsseldorf.



