Fünf Milliarden Euro will die Große Koalition für die Digitalisierung von Schulen ausgeben. Eine Expertenkommission warnt die Kanzlerin: Das Geld reicht nicht.

Auf den geplanten "Digitalpakt Schule" ist die Große Koalition besonders stolz: Fünf Milliarden Euro sollen dafür sorgen, dass Deutschlands Schulen endlich im digitalen Zeitalter ankommen. Das ist aber viel zu wenig, warnt die Expertenkommission Forschung und Entwicklung (EFI) in ihrem diesjährigen Gutachten, das die sechs Forscher heute der Bundeskanzlerin übergeben.

"Es liegen ernstzunehmende Schätzungen von der Bertelsmann Stiftung vor, die von einem Finanzierungsbedarf von 2,8 Milliarden Euro pro Jahr ausgehen", sagte der EFI-Vorsitzende Dietmar Harhoff dem Handelsblatt. Die fünf Milliarden der künftigen Regierung hingegen wären auf fünf Jahre verteilt - den Rest sollen nach dem Koalitionsvertrag Länder und Kommunen stemmen. Doch "wenn wir hier zu zögerlich oder zu geizig sind, wären die Folgen verheerend", warnt Harhoff.

"Wir sind jetzt schon digitaler Nachzügler, weil die Politik bisher viel zu langsam in der Umsetzung war. Die Digitalisierung - ganz breit gefasst - ist zur Achillesferse des Standorts Deutschland geworden." Deshalb müsse der Digitalpakt Schule dringend umgesetzt und "in der Haushaltsplanung bevorzugt berücksichtigt werden", heißt es in dem Gutachten.

"Computer" als Lehrfach - früher als jetzt

Inhaltlich empfehlen die Innovationsforscher Vollgas von klein auf: Digitale Schlüsselkompetenzen sollten bereits in der Grundschule flächendeckend unterrichtet werden. Bisher jedoch gibt es das Schulfach Informatik - wenn überhaupt - frühestens ab der Sekundarstufe I, also in der Mittelstufe ab Klasse ...

