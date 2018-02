FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Reisebranche ist nach dem schwierigen Jahr 2016 zurück auf kräftigem Wachstumskurs. Angetrieben von der Nachfrage vor allem nach Kreuzfahrten und Auslandsreisen stieg der Umsatz im vergangenen Jahr stärker als erwartet, wie der Branchenverband DRV am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. "Die Deutschen sind mehr gereist und haben auch mehr Geld für ihren Urlaub ausgegeben", sagte DRV-Präsident Norbert Fiebig wenige Tage vor Beginn der Reisemesse ITB in Berlin (7. bis 11. März). Auch das aktuelle Tourismusjahr ist schwungvoll angelaufen.

Der Umsatz der Veranstalter stieg den Angaben zufolge 2017 kräftig um 8 Prozent gegenüber dem schwachen Vorjahr auf 33,7 Milliarden Euro. Reisebüros verzeichneten ein Plus von 1,2 Milliarden Euro auf 26,4 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor hatten Anschläge in beliebten Urlaubsgebieten und der gescheiterte Militärputsch in der Türkei die Reiselust der Bundesbürger gedämpft.

Der Start ins neue Tourismusjahr ist gut angelaufen. "Die bisher eingegangenen Reisebuchungen stimmen zuversichtlich, dass die Urlaubsnachfrage 2018 besonders hoch sein wird und wir mit einem weiteren Umsatzwachstum für das gesamte Touristikjahr rechnen können", sagt Fiebig. Die Buchungsumsätze für das wichtige Sommergeschäft lagen nach Berechnungen der GfK -Konsumforscher bis Ende Januar zusammengerechnet um satte 18 Prozent über dem Vorjahreszeitraum./mar/DP/zb

