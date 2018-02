Wiesbaden (ots) - Im Gegensatz zu Filmen, welche die DDR-Historie aufarbeiten, führt Lars Kraumes neuer Film DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER (Start: 1. März), der auf einem gleichnamigen Tatsachenroman beruht, den Zuschauer in eine Zeit der noch jungen DDR, drei Jahre nach dem Volksaufstand von 1953. Aus einer scheinbar unpolitischen Gruppe junger Frauen und Männer, die gerade dabei sind, sich auf ihr Abitur vorzubereiten, wird eine solidarische Einheit von Menschen, die den Revolutionären und Toten des Ungarischen Volksaufstandes ihren Respekt und ihre Achtung mit einer Schweigeminute erweisen wollen. Daraus wird schnell ein Politikum, das eine Stadt erschüttern wird und bis in höchste Regierungskreise reicht. Die fünfköpfige Expertenrunde der FBW-Jury vergibt das höchste Prädikat "besonders wertvoll" und schreibt in ihrer Begründung: "Ein hervorragendes Drehbuch, dessen authentische Handlung auf den Erlebnissen eines tatsächlichen Zeitzeugen basiert, bietet glaubhafte Dialoge. Die Charaktere der Schüler, ihrer Familienangehörigen und auch der Vertreter von Schul- und Parteiführung sind bestens besetzt und ihr Spiel eindrucksvoll, wobei besonders die jungen Schauspieler zu loben sind. Eine gute Kameraführung und die gelungene Ausstattung sind weitere Pluspunkte in diesem sicher inszenierten Film. Ein Film, der allen Altersgruppen einen spannenden und sehr wichtigen Einblick in ein Stück Zeitgeschichte in ein Land bietet, das selbst schon Geschichte ist, und gleichzeitig ein Film, der zu berühren vermag." Und auch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt den Film mit vier Sternen "allen Jugendlichen ab 13 Jahren, die sich für Geschichte und Politik interessieren. Denn nach diesem Film will man noch mehr über diese Zeit erfahren."



Mehr dazu unter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/das_schweigende_klassenzimmer http://www.jugend-filmjury.com/film/das_schweigende_klassenzimmer



Die japanische Stadt Minamisoma liegt im Distrikt Fukushima. Durch die Reaktorkatastrophe im Jahr 2011 gilt nur noch die Hälfte der Stadt als bewohnbar. Und obwohl eine große Fläche der Stadt geisterhaft leer ist, sind viele Menschen in Minamisoma geblieben. Welche Gründe diese Menschen dafür haben und wie sie mit der Narbe umgehen, die ihre Heimat nach der entsetzlichen Katastrophe davongetragen hat, davon erzählt der Filmemacher Thorsten Trimpop in FUROSATO - WUNDE HEIMAT (Start: 8. März). "Trimpop überlässt den Protagonisten das Wort, lässt sie davon reden, wie und warum sie weiterhin in der extrem strahlenbelasteten Region leben, die ihre Heimat ist. Trimpop erzählt sachlich, in ruhigen Einstellungen, wobei er nur selten Bilder von Zerstörung und Tod zeigt. Stattdessen beobachtet er genau und offenbart, wie es zugeht in der Zone und wie es möglich sein kann, dass einigen Menschen ihr Zuhause wichtiger ist als Gesundheit und Glück." Dies schreibt die Jury der FBW, die dem Dokumentarfilm das Prädikat "wertvoll" verleiht.



Mehr dazu unter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/furusato_wunde_heimat



Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres. Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit 10-14-jährigen Schülerinnen und Schülern besetzt. Sie sind an insgesamt acht Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für 5-14-jährige.



OTS: Deutsche Film- und Medienbewertung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9113 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9113.rss2



Pressekontakt: Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) Schloss Biebrich Rheingaustraße 140 65203 Wiesbaden



Tel: 0611/ 96 60 04 -18 Fax: 0611/ 96 60 04 -11 info@fbw-filmbewertung.com www.fbw-filmbewertung.com