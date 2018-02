Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage AG hat seine Namensänderung in Encavis AG (ISIN: DE0006095003) bekannt gegeben.

Nach dem im Jahr 2017 abgeschlossenen Zusammenschluss mit der CHORUS Clean Energy AG in Neubiberg bei München, werden beide Unternehmen zukünftig unter dem Namen "Encavis" firmieren. Damit verbinden die beiden Solar- und Windparkbetreiber sowie erfahrenen Dienstleister für Investitionen in Erneuerbare Energien-Anlagen nun auch nach außen hin sichtbar ihre Kompetenzen für eine gemeinsame Zukunft. Schon heute ist die Encavis AG mit einer Gesamterzeugungskapazität von mehr als 1,5 Gigawatt (GW) einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa.

Die Encavis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert und im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Im europäischen Markt der Erneuerbaren Energien gibt es ab heute einen neuen und doch altbewährten Akteur: Die Encavis AG. Nach dem Zusammenschluss der Capital Stage AG und der CHORUS Clean Energy AG im Jahr 2017 bündeln beide Unternehmen ab heute auch nach außen hin ...

