Die Logistikzentren der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111) sind einer der Motoren des Berliner Unternehmens:

In den ersten neun Monaten 2017 wurden von hier aus 65 Millionen Bestellungen an 22,2 Millionen aktive Kunden in Europa ausgeliefert und zum Black Friday im November letzten Jahres neue Versandrekorde aufgestellt.

Seit dem Start eigener Logistikaktivitäten 2011 hat Zalando die Betriebsabläufe in den Logistikzentren stetig verbessert. Zunächst mit einfacher Transportband- und Sortiertechnik, anschließend mit modernster Ware-zur-Person-Technologie, durch die dem Mitarbeiter die bestellten Produkte direkt zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung gestellt werden. Weitere Automatisierung durch die Kombination mit modernster Robotertechnologie ist ein wichtiger nächster Schritt.

Hierzu hat Zalando im Zuge einer Finanzierungsrunde einen Minderheitsanteil am Münchner Robotik Start-up ...

