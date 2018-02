Nur noch 1,2 Prozent: Die Teuerungsrate in der Euro-Zone geht im Februar im Vergleich zum Vormonat zurück. Das dürfte EZB-Chef Mario Draghi nicht gefallen.

Trotz massiver Geldspritzen der EZB ist die Inflation in der Euro-Zone im Februar dieses Jahres nicht gestiegen leicht abgeschwächt. Die Teuerungsrate sank im Februar auf 1,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte.

Im Januar waren es noch 1,3 Prozent, die Dezember des vergangenen Jahres noch 1,4 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt als optimalen Wert für die Wirtschaft knapp zwei Prozent an.

Die schwache Preisentwicklung ist derzeit das größte Hindernis für einen rascheren ...

