Der Anlagenbauer Dürr legt dank guter Geschäfte in China ein Rekordergebnis vor. Nun investiert die Schwaben massiv ins digitale Geschäft.

Der Lackieranlagenspezialist Dürr wächst dank des China-Engagements und der starken Tochter Homag weiter deutlich. Der Auftragseingang erreicht auf vergleichbarer Basis plus zehn Prozent und liegt mit 3,87 Milliarden Euro auf einem neuen Rekordniveau. Auch der Umsatz übertraf mit 3,7 Milliarden Euro die Zielbandbreite (3,5 bis 3,6 Milliarden Euro).

Das operative Ergebnis (Ebit) stieg um 6,7 Prozent auf den Bestwert von 289 Millionen Euro. Und auch die Marge fällt mit 7,8 Prozent üppig aus. Unter dem Strich steht darum ein Rekordergebnis von 201 Millionen Euro. "2017 war ein sehr ordentliches Jahr", sagt Dürr-Vorstandschef Ralf Dieter. "Wir haben Wachstumschancen genutzt und uns bei teils schwierigen Marktbedingungen gut behauptet."

Das Geld kann Dürr dringend brauchen. Der Anlagenbauer investiert massiv in seine digitale Zukunft. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung erhöhte Dürr um rund zehn Prozent auf 117 Millionen Euro. Der Löwenanteil fließt in den Aufbau der Plattform Adamos für das Internet of Things, die Dürr im September mit der Software AG und den Maschinenbauern ...

