FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.02.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 690 (695) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CRODA PRICE TARGET TO 4900 (4700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 750 (825) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS BAT TO 'NEUTRAL' (BUY) - CREDIT SUISSE RAISES SKY PLC PRICE TARGET TO 1380 (1075) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 410 (425) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3083 (2464) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS G4S PRICE TARGET TO 305 (315) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4765 (4610) P - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES GKN PRICE TARGET TO 421 (417) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1600 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1358 (1347) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 160 (190) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS FULLER SMITH & TURNER PRICE TARGET TO 1050 (1140) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS MOSS BROSS GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - LIBERUM INITIATES ASIAMET RESOURCES WITH 'BUY' - TARGET 20 PENCE - LIBERUM RAISES RATHBONE BROS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2997 (2422) PENCE - LIBERUM RAISES RICARDO PRICE TARGET TO 1130 (1080) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SKY PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1250 (970) PENCE - LIBERUM RAISES YOUNG & COS PRICE TARGET TO 1600 (1500) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 400 (410) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS BAT PRICE TARGET TO 5185 (5610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - SOCGEN CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 7500 (8000) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS SKY PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1330 (1250) PENCE - SOCGEN RAISES GKN PRICE TARGET TO 465 (350) PENCE - 'HOLD'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob