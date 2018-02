NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Verunsicherung der Verbraucher über die weitere Konjunkturentwicklung hat der Konsumstimmung in Deutschland einen leichten Dämpfer verpasst. Die Konsumeuphorie der Bundesbürger sei nach einem hoffnungsvollen Start ins neue Jahre im Februar leicht gebremst worden, berichtete das Marktforschungsunternehmens GfK am Mittwoch in seiner jüngsten Konsumklimastudie. Entsprechend rechnen die Nürnberger Konsumforscher im März mit einem Rückgang des Konsumklimaindex um 0,2 Zähler auf 10,8 Punkte.

Viele deutsche Haushalte beurteilten die weitere Konjunkturentwicklung deutlicher skeptischer als im noch im Januar, berichtete die GfK. Folglich rechneten die Verbraucher in den kommenden Monaten auch nicht mehr mit ähnlich starken Einkommenssteigerungen wie zuletzt. Bei größeren Anschaffungen planen sie dennoch kaum Einschränkungen, berichteten die Marktforscher. Denn der Wert für die sogenannte Anschaffungsneigung sei nur leicht gesunken.

Die Konsumklimastudie basiert auf monatlich rund 2000 Verbraucherinterviews im Auftrag der Europäischen Union. Das Konsumklima bezieht sich auf alle Konsumausgaben, nicht allein auf die Ausgaben im Einzelhandel, enthält als auch Ausgaben für Mieten, Reisen und Gesundheit.

Zu der leichten Verunsicherung der Verbraucher hat nach Einschätzung des GfK-Konsumforschers Rolf Bürkl auch die Hängepartie bei der Bildung der neuen Bundesregierung beigetragen. "Das hat schon den einen oder anderen nachdenklich gemacht", ist Bürkl überzeugt. Auch der "Börsenabsturz" Mitte Februar, bei dem auch viele deutsche Aktien kräftig an Wert verloren hatten, habe womöglich eine Rolle gespielt. "Da denken manche schon, das jetzt die Boomphase zu Ende geht, ohne dass es dafür tatsächlich ein Anzeichen gibt", macht Bürkl deutlich.

Nicht gerade ein Turbo für das Konsumklima ist nach GfK-Einschätzung auch der von US-Präsident Donald Trump propagierte Handelsprotektionismus. "Das ist für deutsche Verbraucher zunächst eine abstrakte Geschichte. Bei Mitarbeitern in einer der exportorientierten Branchen schleicht sich das aber wie ein Virus ein: Plötzlich kommen die die dortigen Mitarbeiter ins Grübeln, dass vielleicht weniger Autos oder Maschinen in die USA verkauft werden könnten und auf dem Arbeitsmarkt plötzlich mit weniger Beschäftigung zu rechnen ist."/DP/zb

