KREFELD (dpa-AFX) - Die Investmentgesellschaft Timberland Securities will den Hersteller von Batteriespeicher-Lösungen E7 Systems noch im laufenden Jahr an die Börse bringen. Im Zuge einer Kapitalerhöhung soll hierfür ein Aktienpaket mit einem Umfang von 100 Millionen Euro platziert werden, wie der an dem Unternehmen beteiligte Ankerinvestor am Mittwoch in Krefeld mitteilte. Angaben zur anvisierten Preisspanne und Aktienanzahl machte Timberland nicht.

Aktuell wird E7 Systems durch drei an den Wertpapierbörsen Frankfurt und München gelisteten Inhaberschuldverschreibungen finanziert. Beim geplanten Börsengang sollen Investoren ihre Anleihen auch in Aktien umwandeln können. Mit den eingenommenen Mitteln will E7 Systems sein weiteres Wachstum finanzieren.

E7 Systems setzt auf den anziehenden Markt der E-Mobilität und rechnet sich deshalb ein deutlich steigendes Absatzpotenzial aus. Interesse an der Schlüsseltechnologie des Unternehmens zeigen den Angaben zufolge aktuell unter anderem bereits ein namhafter Automobilhersteller sowie weitere internationale Investoren aus der Industrie./tav/das/jha/

