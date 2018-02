Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Einladung zur Tagung: Changemanagement zur Digitalisierung am 19. und 20.April in Seebruck am Chiemsee(press1) - 28. Februar 2018 - Die Digitalisierung der Arbeitswelt istderzeit eines der am heißesten diskutieren Themen überhaupt. Denn siebetrifft letztlich alle Berufszweige - nicht nur die IT-affinen Branchen.Dabei ist das Thema Digitalisierung viel zu komplex, um es nur unter einemBlickwinkel - dem der technologischen Umwälzungen - zu betrachten. Genauhier setzt die Tagung an. Sie sucht Antworten auf die drängende Frage, wieund unter welchen Bedingungen Unternehmen die nötigen Veränderungenmeistern und sich den Herausforderungen der Digitalisierung stellenkönnen.Am 19. und 20. April stellen die folgenden Institutionen und Unternehmenim Hotel Malerwinkel (Seebruck am Chiemsee) ihre Ideen und Konzepte fürein gelingendes Changemanagement zur Digitalisierung vor und laden ein zuminteraktiven Dialog.* Das Institut für Arbeitspsychologie und Arbeitsmedizin (IAPAM) berätUnternehmen bezüglich der notwendigen psychologischen Prozesse zu einemkonkreten Changemanagement unter den sich ständig ändernden Bedingungendurch die Digitalisierung.* Die execon partners GmbH ist spezialisiert auf die Beratung undBetreuung von Unternehmen aus der Prozessindustrie hinsichtlich derUmsetzung von Industrie 4.0 im Bereich Road Map und Applikationen.* Die Omikron Data Quality GmbH ist eines der führenden deutschenTechnologieanbieter hinter den Kulissen des eCommerce-Marktes.* Das Haus der Technik ist auf die betriebliche Weiterbildungspezialisieret und bietet im Bereich Digitalisierung zahlreiche Seminarean.Key-Note-Speaker ist Dr. Holger Schmidt [1], Digital Economist, Uni-Dozentund Buchautor.Die Tagungsgebühr beträgt 380 ¤ (zzgl. MwSt). Anmeldung, Organisation undDurchführung der Tagung erfolgt durch IAPAM. Detaillierte Infos zur Tagungund Anmeldung unter diesem Link:https://www.omikron.net/weitere-themen/event/tagung-changemanagement-zur-digitalisierung.htmlFür Rückfragen:Dr. Burkhard Schäfer, Pressesprecher Omikron Data Quality GmbHTel. 07231 / 12597-201E-Mail: mailto:burkhard.schaefer@omikron.netDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

