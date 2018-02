Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die roten Rosen von der Tankstelle konnten am Valentinstag die Herzensdame nicht zu Freudentränen rühren? Und auch der neue Mixer hat zum Muttertag bei Mama nicht direkt ins Schwarze getroffen? Kein Wunder. Denn austauschbare Geschenke für Menschen, die für uns unverwechselbar sind - das passt einfach nicht zusammen. Etsy findet: Besondere Menschen verdienen Geschenke mit Persönlichkeit.



Das Suchen und Finden ungewöhnlicher und persönlicher Präsente ist dabei einfacher als gedacht. Statt sich online in einem endlosen Angebot an Massenware zu verlieren, reichen bei Etsy.com ein paar Klicks, um Geschenke mit Herz zu finden - von Handmade bis Vintage. Das geht ganz einfach.



Schmuck zum Valentinstag oder Geburtstag gesucht, die wirklich überraschen?



Über die Kategorien ("Schmuck & Accessoires") zu den Ohrringen und sich inspirieren lassen. Wer noch einen drauflegen will, der gibt in der Suchfunktion "Ohrringe personalisiert" ein. Und statt eines Tattoos trägt die Beschenkte vielleicht demnächst einen Ohrring mit dem Namen des Schenkenden. Lässt sich auf jeden Fall später auch leichter entfernen. Man weiß ja nie.



Etsy-Shop Ladyville: https://www.etsy.com/de/shop/Ladyville?ref=shop_sugg



Was Besonderes zum Mutter- oder Vatertag gewünscht?



Über die Suchfunktion gehen! Intuitive Begriffe wie "Mama individuell" oder "Vater persönlich" sind ein guter Anfang. Schon ist der Mixer passé und Mama freut sich über eine Lebensbaumkette mit den Namen ihrer Enkel und der Papa über einen mit Liebe gravierten, persönlichen Werkzeuggürtel oder einen individuellen Schlüsselanhänger, den er garantiert nie verlieren wird. Dicker Schmatzer von Mutti ist garantiert.



Etsy-Shop Maclino: https://www.etsy.com/de/shop/MaclinoShop?ref=shop_sugg



Hasenpräsente und Schokogeschenke sind nicht immer das Gelbe vom Ei



Auch an Ostern sollte es bei kleinen Aufmerksamkeiten nicht an Einfallsreichtum und Persönlichkeit mangeln. Anstelle des uninspirierten, jährlichen Tulpenstraußes punktet man so beispielweise bei der Lieblingsschwester mit einem individualisierten Präsent. Über die Suchfunktion helfen die Begriffe "Geschenk" und "personalisiert" bereits, um die Latte beim Ostergeschenk höher zu legen. Neben dem personalisierten Anhänger als Dauerbrenner finden sich hier individuelle Lieblingsteile wie Visitenkarten-Etui, die der Beschenkte anschließend stolz vor den Kollegen präsentieren kann.



Etsy-Shop RIBBAL: https://www.etsy.com/de/shop/RIBBAL?ref=shop_sugg



Über Etsy



Etsy ist der weltweite Marktplatz für einzigartige und kreative Waren. Hier kaufen und verkaufen mehr als 30 Millionen Menschen aus aller Welt Eigenkreationen, Einzelstücke und Vintage-Artikel. 2005 in New York gegründet, bietet Etsy mit 1,9 Millionen aktiven Shops und mehr als 45 Millionen Produkten die weltweit größte internationale Kreativ- Community. Durch eine Vielzahl an Diensten und Tools unterstützt Etsy seine kreativen Unternehmer dabei, ihr Geschäft zu gründen, führen und auszubauen. Ziel von Etsy ist es, den Handel neu zu gestalten und so eine zufriedenstellendere und nachhaltigere Welt zu erschaffen.



OTS: Etsy Germany GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117350 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117350.rss2



Pressekontakt:



Pressebüro Etsy c/o public link GmbH Nicola Vieritz Tel: 030 44 31 88 26 E-Mail: etsy@publiclink.de