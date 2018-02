Die Deutsche Bahn spürt die Folgen des Klimawandels besonders deutlich. Nun will sich der Staatskonzern mit gezielten Investitionen wappnen.

Die Bahn will sich stärker gegen Hitzewellen, Starkregen und Kälte-Einbrüche wappnen. "Die Deutsche Bahn ist wie kein anderes Unternehmen von den Effekten des Klimawandels betroffen", sagte Vorstandschef Richard Lutz am Mittwoch in Berlin. Die Zahl der Extremwetterlagen werde sich auch in Deutschland erhöhen. Die Auswirkungen hat der Staatskonzern beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) untersuchen lassen. Allein die drei großen Stürme im vergangenen Jahr hätten die Bahn 70 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...