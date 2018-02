Der Auftrag für das Unterwasserproduktionssystem (Subsea Production System, SPS) ging an die Firma Aker Solutions, der Auftrag über die Pipeline- und Unterwasserkonstruktion (Pipeline and Subsea Construction, PSC) wurde an Subsea 7 Norway vergeben. Ein Entwicklungs- und Betriebsplan für das Nova-Feld soll im ersten Halbjahr 2018 vorgelegt werden. Mit den beiden Verträgen treibt Wintershall die ausgewählte Entwicklungslösung für das Feld als Anbindung an die benachbarte Plattform Gjøa weiter voran und baut damit seine Position als Betriebsführer im Unterwasserbereich mit ambitionierten Wachstumszielen aus. Der deutsche Öl- und Gaskonzern nahm 2017 das Unterwasserfeld Maria in der Norwegischen See in Produktion und ist Betriebsführer des Feldes Vega, das bereits über eine Anbindung an Gjøa verfügt.

"Zentraler Bestandteil unserer Strategie in Norwegen ist es, unsere Position durch intelligente technische Lösungen und den Einsatz vorhandener Infrastruktur kostengünstig auszubauen. Wir sind der Meinung, dass wir durch die Zusammenarbeit mit starken und engagierten Lieferanten ...

