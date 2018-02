Hamburg (ots) - Vom Sonnabend, 3. März, bis zum Dienstag, 6. März, unternimmt das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Thomas Hengelbrock eine viertägige Gastspielreise und tritt dabei in einigen der bedeutendsten Konzertsäle Europas auf.



Zum Auftakt bringt das Residenzorchester des neuen Hamburger Konzerthauses einen Teil des Programms der Elbphilharmonie-Eröffnung nach Amsterdam: Im altehrwürdigen Concertgebouw spielt es am 3. März Wagners "Parsifal"-Vorspiel sowie Wolfgang Rihms "Reminiszenz", das am 11. Januar 2017 in Hamburg uraufgeführt wurde. Solist ist auch hier wieder der für seine einfühlsame Interpretation gefeierte Tenor Pavol Breslik. Nach der Pause gibt es Beethovens Siebte Sinfonie, mit der Hengelbrock und seine Musikerinnen und Musiker zuletzt im Februar 2017 bei den "Konzerten für Hamburg" das Publikum in der Elbphilharmonie begeisterten. Das Konzert im Amsterdamer Concertgebouw wird live im niederländischen Radio (NPO Radio 4) übertragen.



Weiter geht es am 4. März in der Münchner Philharmonie im Gasteig. Hier erklingt vor Beethovens Siebter Sinfonie das Violinkonzert von Johannes Brahms mit Star-Geigerin Arabella Steinbacher, die das NDR Elbphilharmonie Orchester schon wiederholt auf Tourneen begleitete.



Nach einem Abstecher am 5. März nach Regensburg folgt dann der Tourneeabschluss in der Musikstadt Wien, gemeinsam mit dem Pianisten Piotr Anderszewski. Hier präsentiert das NDR Elbphilharmonie Orchester das bereits in Hamburg und Lübeck vorgestellte Programm mit Mozarts Klavierkonzert c-Moll KV 491 und Gustav Mahlers Fünfter Sinfonie. Hengelbrock und das Orchester kehren damit in das berühmte Konzerthaus zurück, in dem sie in der Vergangenheit unter anderem für Aufführungen der Hamburger Fassung von Mahlers Erster Sinfonie gefeiert wurden.



