1. März: Welttag des Kompliments. Was machen Unternehmen mit Komplimenten?



Wien/Hamburg (ots) - Unternehmen reagieren auf herzliche Komplimente ähnlich wie Menschen. Manche feiern das Lob und erzählen es weiter. Andere haben Probleme, ein Kompliment dankbar anzunehmen. Das hat ein Praxis-Test des auf Begeisterungs-Management spezialisierten Beratungsunternehmens Corporate Grassroots Factory ergeben.



Im Rahmen eines "Fan-Fitness-Tests" haben nur 5 von 100 getesteten Unternehmen gezeigt, dass sie fit für Fans und Komplimente sind. Sie haben ein funktionierendes Begeisterungs-Management und bieten ihren Fans verschiedene Möglichkeiten des Engagements. Die meisten Unternehmen (55 Prozent) bedanken sich höflich und passiv für ein Kompliment - nutzen es aber nicht aktiv als Chance, um aus begeisterten Menschen aktive Botschafter zu machen.



Ein überraschend großer Teil der Test-Unternehmen (25 Prozent) kann gar nichts mit Komplimenten anfangen - begeisterte Kunden bekommen entweder gar keine Antwort oder einen lieblosen Textbaustein. "Diese Unternehmen reagieren wie ein unsicherer oder arroganter Mensch: Wegdrehen, abfertigen, ungläubiges Kopfschütteln", sagt Michaela Mojzis-Böhm, Gründerin der Corporate Grassroots Factory.



Auch mit Blick auf die Bedeutung von Social Media und Online-Bewertungen verpassen viele Unternehmen die Gelegenheit, aktiv Begeisterung sichtbar zu machen. "Manche kaufen lieber "Likes" oder gefakte Empfehlungen und riskieren damit einen großen Reputationsschaden. Dabei können sie durch ein professionelles Fan-Management echte Begeisterung glaubhaft spürbar machen", ergänzt Karin Volbracht von der Corporate Grassroots Factory.



Fan-Fitness-Report Hier können Sie den Report gratis downloaden: [https://www.corporategrassroots.com/_fan-fitness-test/] (https://www.corporategrassroots.com/_fan-fitness-test/)



