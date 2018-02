Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Fresenius SE nach einer Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst Oliver Reinberg hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter anderem positiv hervor, dass sich die Infusionstochter Fresenius Kabi USA weiter so dynamisch wie zuletzt entwickle. Negativ sei hingegen zum Beispiel die mittlerweile deutlich skeptischere Wortwahl zur Kliniksparte Helios des Medizinkonzerns./la/tih Datum der Analyse: 28.02.2018

ISIN: DE0005785604