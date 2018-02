Unterföhring (ots) -



Am Strand von Malibu, hier wo seine "Baywatch"-Karriere begann, trifft "red."-Moderatorin Viviane Geppert David Hasselhoff, seine Verlobte Hayley Roberts und seine Tochter Taylor-Ann zum ganz privaten Interview und entlockt Hochzeitnews. "Wir werden in Italien heiraten. Ich glaube, das darf ich gar nicht verraten. Es ist ein sehr romantischer Ort", verrät die Braut. Romantisch sicherlich, dabei hätten sie sich aus gutem Grund auch in Deutschland das "Ja"-Wort geben können. David Hasselhoff: "Unser erstes Date war in Bonn." Und Hayley ergänzt: "Ich wusste nicht mal, dass er Sänger ist. Ich war geschockt. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt."



Der schönste Tag im Leben? Bislang ist das Highlight von "The Hoff" ein anderes: "Ich habe vor Millionen von Menschen 'Looking for Freedom' gesungen. Das war das Highlight meines Lebens. Ohne jeden Zweifel. Ich werde diesen Moment niemals toppen können." Vielleicht ja mit einer Hochzeit in Italien...



Das komplette Interview gibt's am Donnerstag, 1. März 2018, um 22:30 Uhr bei "red." mit Viviane Geppert aus Los Angeles auf ProSieben.



Donnerstag, 1. März 2018



22:30 Uhr: "red." aus L.A. mit Viviane Geppert



Sonntag, 4. März 2018



20:15 Uhr: "The Revenant", Free-TV-Premiere,



23:30 Uhr: "red. Der OSCAR®-Countdown" mit Steven Gätjen, Viviane Geppert, Michael Michalsky



0:45 Uhr: "OSCAR® 2018 - red.-Carpet live"



2:00 Uhr: "OSCAR® 2018 - Die ACADEMY AWARDS® - live aus L.A." mit Jimmy Kimmel



Montag, 5. März 2018



17:00 Uhr: "red. Die OSCAR®-Highlights 2018"



