Ein elektronisches Anwaltspostfach für den Rechtsverkehr mit Gerichten sollte längst am Start sein. Doch das System ist weiter offline.

Der Berliner Pannenairport BER und das elektronische Anwaltspostfach haben eine unerwartete Gemeinsamkeit: Bei beiden scheint in den Sternen zu stehen, wann der Betrieb endlich aufgenommen werden kann. Im Falle des "besonderen elektronischen Anwaltspostfachs" (beA) war zumindest ein Empfang von Nachrichten ursprünglich für Januar 2016 geplant.

Dann kam es zu technischen Verzögerungen und Zwischenfällen, dem An- und wieder Abschalten der Mailplattform. Die zuständige Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) kann derzeit keinen Starttermin für das Anwaltspostfach nennen.

Und auch das Bundesjustizministerium (BMJV), das die Staatsaufsicht über die BRAK führt, tappt offenbar im Dunkeln. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. "Der Bundesregierung ist derzeit noch kein konkreter Termin für die Wiederinbetriebnahme des baA bekannt", heißt es in dem Schreiben. Die Staatsaufsicht über die BRAK beschränke sich darauf, dass Gesetz und Satzung beachtet würden. Das BMJV stehe mit der BRAK in Kontakt, um sicherzustellen, dass das beA entsprechend den gesetzlichen Vorgaben "so zügig wie möglich" wieder in Betrieb genommen werden könne.

"Die Antworten des Bundesjustizministeriums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...