Liebe Trader,

Nach dem Fehlausbruch des deutschen Aktienbarometers gegen Ende Januar über eine bis dato unüberwindbare Trendlinie um 13.500 Punkten griffen verstärkt Bären in das Handelsgeschehen des Dax-Index ein und leiteten einen massiven Kurssturz auf 12.003 Punkte ein. Seit diesem Zeitpunkt befindet sich das Aktienbarometer in einer Erholungsphase, die sich in einem recht engen aufwärts gerichteten Trendkanal bis auf ein Niveau von 12.600 Punkten zu Beginn dieser Handelswoche erstrecken konnte. Doch ein nachhaltiger Boden bei rund 12.000 Punkten ist nach wie vor nicht ersichtlich, weshalb der kurzfristige Aufwärtstrendkanal bald wieder zur Unterseite aufgelöst und hierdurch weitere Verluste nach sich ziehen könnte. Noch können Bullen aber dagegen halten, die Achtungszeichen nehmen jedoch täglich zu!

Short-Chance:

Solange der kurzfristige Trendkanal unberührt bleibt, ist das deutsche Aktienbarometer zeitweise als neutral einzustufen. Sobald jedoch der Index unter das Niveau von 12.350 Punkten abrutscht, sollte sich anschließend eine Verkaufswelle in Richtung der Februartiefs bei 12.003 Punkten einstellen. Hierauf können spekulative Investoren über entsprechende Short-Positionen setzen. Auf der Oberseite blockiert nach wie vor das Widerstandscluster zwischen 12.600 und 12.676 Punkten ein Weiterkommen des deutschen Aktienbarometers. Eine merkliche Aufhellung würde sich unterdessen erst oberhalb von 12.841 Punkten andeuten. Aber erst oberhalb von rund 13.000 Zählern könnte ein Rücklauf an die Jahreshochs von 13.596 Punkten gelingen. Sollte der US-Markt im weiteren Verlauf Schwäche aufweisen, könnte das den Dax-Index ebenso treffen.

Widerstände: 12.600 / 12.638 / 12.676 / 12.752 / 12.800 / 12.841

Unterstützungen: 12.450 / 12.350 / 12.250 / 12.200 / 12.140 / 12.100

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.446 Punkte; 11:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Index können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.