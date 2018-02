Der EUR/USD bleibt am Mittwoch in der Defensive und das obwohl die 1,2200 eine gute Unterstützung zu bieten scheint. EUR/USD wartet nun auf das US Q4 BIP Das Paar bleibt heute im Verlust, da die Marktteilnehmer noch immer damit beschäftigt sind die gestrige Anhörung des Fed Vorsitzenden J. Powell zu verarbeiten. Die vorläufige Inflation der Eurozone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...