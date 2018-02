APA ots news: 3Group: Internet der Dinge weltweit mit Cisco Jasper Control Center

- Die 3Group ermöglicht Businesskunden, IoT Services mit der Cisco Jasper Control Center Plattform weltweit einzuführen und rentabel zu verwalten

Barcelona (APA-ots) - Cisco und die 3Group haben heute die weltweite Verfügbarkeit der IoT Vernetzungs-Plattform verlautbart, die durch das Cisco Jasper Control Center ermöglicht wird. Firmen können dadurch ihren Kunden IoT Services innerhalb des 3Group Netzwerks anbieten.

Die Möglichkeiten der Control Center Plattform stehen Kunden der 12 Mobilfunknetze innerhalb der 3Group und deren internationalen Roamingpartnern zur Verfügung.

"Globale Skaleneffekte sind für den Erfolg von IoT Services jedes Unternehmens entscheidend", meint Susan Buttsworth, CEO von International Opportunities Development der 3Group (3IOD). "Unabhängig von ihrem Standort benötigen Firmen einen Internet der Dinge-Anbieter und eine Plattform, die mit den Anforderungen ihres Unternehmens mitwachsen. Unternehmen rund um den Erdball können IoT Services dank unserer globalen Präsenz in Verbindung mit der IoT Plattform von Cisco Jasper weltweit einführen und ausbauen."

Die 3Group sieht in ihren Märkten bereits großen Bedarf für die Control Center Plattform, speziell in folgenden Bereichen:

- Smart Energy: Die 3Group und die IoT Plattform von Cisco Jasper helfen dabei, intelligente Verbrauchsmessung und smarte Stromnetze rascher auf den Markt zu bringen.

- Vernetzte Fahrzeuge: Mehr als 50 Fahrzeugmarken weltweit nutzen Cisco Jaspers Internet der Dinge-Plattform, um innovative Services anzubieten, die das Fahrerlebnis und die Sicherheit smarter Fahrzeuge verbessern.

- Smarte Gebäude: Sicherheits- und Automatisierungsanbieter nutzen IoT, um die Verfügbarkeit von Services auszubauen, die Reaktionszeit von Überwachungssystemen zu verkürzen und den Energieverbrauch durch Online-Diagnostik zu reduzieren.

- Smart Cities: Städte begrüßen das Internet der Dinge, um das urbane Leben sicherer zu machen und kommunale Dienstleistungen wie Abfallwirtschaft, intelligente Transportsysteme, vernetzte Parkplätze, Wasserversorgung und Strafverfolgung zu entwickeln.

- Unterhaltungselektronik: Endgerätehersteller nutzen die Anbindung an IoT für den Wandel von einer Produktionsfirma zu einem vernetzten Dienstleistungsunternehmen, indem sie Mehrwertleistungen anbieten, die zu neuen Einnahmequellen führen und die Kundenzufriedenheit erhöhen.

"Betriebe in jedem Industriezweig befinden sich in einem Wandel zu Dienstleistungsunternehmen und eine internationale IoT Plattform ist für einen solchen Veränderungsprozess von entscheidender Bedeutung", meint Kalle Ward, Managing Director von EMEAR, bei Cisco IoT. "Cisco IoT unterstützt über 15.000 Unternehmen dabei, ihre IoT Services weltweit anzubieten. Gemeinsam mit den leistungsstarken Netzen und der multinationalen Präsenz der 3Group kann Cisco IoT Unternehmen dabei unterstützen, ihre IoT Services global zu vermarkten."

Als IoT Weltmarktführer ist das Control Center von Cisco Jasper die bevorzugte IoT Vernetzungs-Plattform für weltweit automatisiertes IoT Vernetzungs-Management. Das Control Center unterstützt Unternehmen dabei, Internet of Things Services schnell und effizient zu starten, zu managen, zu vermarkten und gleichzeitig die sich ständig verändernden Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

Zwtl.: Über die 3Group.

Die 3Group ist Teil des CK Hutchison Konzerns und serviciert mehr als 130 Mio. Kunden weltweit mit schnellen mobilen Datennetzen. Die 3Group und ihre Schwestergesellschaften betreiben Mobilfunknetze in Australien, Österreich, Dänemark, Hongkong, Indonesien, Italien, Irland, Macau, Sri Lanka, Schweden, Großbritannien und Vietnam. 3IOD, eine Tochtergesellschaft von CK Hutchison, wurde geschaffen, um die grenzübergreifenden Partnerschaften und Geschäfte der 3Group zu koordinieren.

Zwtl.: About Cisco.

Cisco (NASDAQ: CSCO) is the worldwide technology leader that has been making the Internet work since 1984. Our people, products, and partners help society securely connect and seize tomorrows digital opportunity today. Discover more at newsroom.cisco.com and follow us on Twitter at @Cisco.

Cisco, the Cisco logo, Cisco Systems and Cisco IOS are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. This document is Cisco Public Information.

