Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat eine Intensivierung der Handelsbeziehungen mit Ghana angekündigt. Der westafrikanische Staat habe zuletzt "eine sehr beeindruckende wirtschaftliche Entwicklung genommen", erklärte Zypries beim Besuch des ghanaischen Staatspräsidenten Nana Addo Dankwa am Mittwoch in Berlin. Für 2018 werde ein Wachstum von etwa 9 Prozent erwartet. "Ghana und Deutschland sind wichtige Handelspartner und wir wollen unsere Wirtschaftsbeziehungen auch in Zukunft weiter ausbauen", sagte die SPD-Politikerin, die zusammen mit Nana Addo Dankwa das deutsch-ghanaische Wirtschaftsforum eröffnete.

"Ich begrüße es, dass die neue ghanaische Regierung mit ihrer Industrial Transformational Agenda die Privatwirtschaft stärker fördern möchte und auf eine Politik der Diversifizierung und damit der vertieften Wertschöpfung in Ghana setzt", erklärte Zypries. Genau das wolle auch Deutschland mit dem Konzept Pro Afrika, dass sie im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht habe.

Das Konzept soll die ökonomische Entwicklung Afrikas unterstützen. Es zielt unter anderem darauf ab, nachhaltiges Wachstum, eine intensivere Kooperation und mehr Engagement der Privatwirtschaft zu stärken. Dabei stehen die Bereiche neue Technologie, Innovation und Digitalisierung im Fokus. "Hierfür werden bewährte Instrumente der Außenwirtschaftsförderung geschärft, die politische Zusammenarbeit vertieft und erfolgreiche Förderprogramme auch auf Afrika ausgerichtet", schreibt das Wirtschaftsministerium.

Viertgrößter Handelspartner

Im Dezember 2017 hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zusammen mit Zypries und einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation Ghana besucht. In einem Interview mit der ghanaischen Zeitung Daily Graphic sagte Steinmeier, Deutschland wolle ein starkes, eigenständiges Ghana unterstützen. Der Bundespräsident forderte aber auch stabile Rahmenbedingungen in Ghana und nannte "eine verlässliche Infrastruktur, Rechtssicherheit, eine verlässliche öffentliche Verwaltung, keine Korruption."

Nach Angaben des Auswärtigen Amts war Ghana laut neuesten verfügbaren Zahlen 2016 Deutschlands viertgrößter Handelspartner in Subsahara-Afrika, nach Südafrika, Nigeria und der Elfenbeinküste. Das bilaterale Handelsvolumen mit Deutschland belief sich auf 584 Millionen. Sowohl die deutschen Exporte nach Ghana (2015: 266 Millionen Euro, 2016: 303 Millionen Euro) als auch die Importe aus Ghana (2015: 270 Millionen, 2016: 281 Millionen Euro) nahmen demnach im Vergleich zu 2015 zu.

Nach Einschätzung des DIHK gibt es für deutsche Unternehmen Chancen als Technologiepartner zur Vertiefung der Wertschöpfung in Landwirtschaft und Bergbau. Das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Verstädterung verlangten nach Lösungen zum Ausbau der Infrastruktur, insbesondere bei Transport, Strom und Wasser. Hier sei das Thema Erneuerbare Energien ein Erfolgsmodell. Zunehmend produzierten auch Unternehmen der Konsumgüterindustrie vor Ort. Die wachsende Mittelschicht in Ghana habe eine große Nachfrage nach den global bekannten Marken.

Die Experten der deutschen Außenhandelsgesellschaft Germany Trade and Invest verweisen auf die politische Stabilität in Ghana, die vorteilhaft für Geschäfte sei. Ein Pluspunkt für deutsche Unternehmen ist demnach auch, dass in Ghana Englisch gesprochen wird. Viele deutsche Unternehmen täten sich im frankophonen Afrika "aufgrund der zunehmend fehlenden Französischkenntnisse" hingegen schwer.

