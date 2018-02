Unterföhring (ots) -



Frischer Wind am Fun-Freitag in SAT.1! In der neuen Impro-Show "Mord mit Ansage" weiß niemand, wer der Mörder ist und welche Rolle die Mitglieder des prominenten Comedy-Casts im jeweiligen Mordfall einnehmen. Bereits der erste Fall ist ein Krimiplot zum Schießen - am Freitag, 2. März, um 22:15 Uhr: Für Imbissbuden-Paar Panagiota Petridou und Sascha Korf beginnt der Arbeitstag in ihrer Currywurst-Bude "Zur heißen Hexe" mit den üblichen Streitereien. Der Besuch von Dönerbudenbesitzer und Konkurrent aus der Nachbarschaft, Kaya Yanar, kann das ungleiche Imbiss-Ehepaar kaum aufheitern - und auch Schutzgeldeintreiber Martin Klempnow zählt nicht zu den Lieblingsgästen von Panagiota und Sascha. Doch plötzlich liegt Panagiota mausetot auf dem Boden. Für das Kommissaren-Duo Wigald Boning und Bernhard Hoëcker beginnt ein wahrlich schwerer Fall - mit aberwitzigen Ermittlungsmethoden ...



Unter Anleitung von Erzähler Bill Mockridge müssen die Comedystars komplett ohne Drehbuch und nur mit Hilfe ihres Impro-Talents herausfinden, welches Verbrechen begangen wurde - und greifen dabei zu ganz eigenen und gerne mal abstrusen Herangehensweisen.



Der Fun Freitag am 2. März 2018 in SAT.1 im Überblick



20:15 Uhr "Guckst Du?! Kayas große Kinoshow" 21:15 Uhr "Genial daneben" 22:15 Uhr "Mord mit Ansage" 23:15 Uhr "Richtig witzig"



