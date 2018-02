München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Eine Traumfrau kehrt zurück: Ab Folge 2901 (voraussichtlicher Sendetermin: 16. April 2018) ist Jeannine Michèle Wacker wieder als Clara Lechner bei "Sturm der Liebe" zu sehen. Die ehemalige Hauptdarstellerin übernimmt drei Folgen lang eine Gastrolle. Grund für Claras kurzzeitige Rückkehr ist die Hochzeit von Melli Sonnbichler (Bojana Golenac) und André Konopka (Joachim Lätsch) - und ihr Besuch wird nicht die einzige Überraschung bleiben ...



"Es ist unglaublich schön, wieder hier zu sein. Es fühlt sich an wie ein kleines Nachhausekommen", beschreibt die gebürtige Schweizerin, die im März 2017 ihren letzten Drehtag als Traumfrau hatte. "Ich freue mich sehr, zu meiner Rolle 'Clara' zurückzukehren. Aber am meisten freue ich mich darüber, dass meine Serienmutter Melli endlich ihr Glück gefunden hat."



Jeannine Michèle Wacker absolvierte von 2009 bis 2011 eine Ausbildung an der American Musical and Dramatic Academy in New York. Danach war sie überwiegend als Musicalsängerin auf zahlreichen Bühnen im deutschsprachigen Raum zu sehen. Gemeinsam mit Max Alberti stand sie von 2016 bis 2017 im Zentrum der zwölften Staffel von "Sturm der Liebe". Seit Dezember vergangenen Jahres spielt Wacker als Erstbesetzung Lauren im Hamburger Musical "Kinky Boots".



"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten



Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/



Fotos auf www.ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Burchard Röver, Presse und Information Das Erste, Tel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.de



Daniela Westermayer, Pressestelle "Sturm der Liebe", Tel. 089/6499-2868, E-Mail: Daniela.Westermayer@Bavaria-Fiction.de