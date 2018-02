Linz - Anlässlich der halbjährlichen Anhörung vor dem Kongress hatte Jerome Powell gestern seinen ersten offiziellen Auftritt als neuer FED-Chef, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das werde zumindest ein wenig als Grund gesehen, dass der Handel am Montag und gestern recht überschaubar gelaufen sei. Die meisten Händler hätten vermutlich vorher keine größeren Risiken eingehen wollen. Powell habe betont, dass die FED weiterhin den Mittelweg suchen werde zwischen dem Vermeiden einer überhitzten Wirtschaft und dem Erreichen einer Inflationsrate von 2%. Ökonomen würden im März mit dem ersten von drei für dieses Jahr erwarteten Zinsschritten rechnen. Mit seinen Aussagen signalisiere Powell, dass die Dollar-Hüter trotz enormer Steuersenkungen und den von der Trump-Regierung aufgeschobenen Investitionsplänen fürs erste kein strafferer Kurs eingeschlagen werden solle. Der Dollar habe prompt reagiert und sei daraufhin auf bis 1,2214 gegangen. (28.02.2018/alc/a/a)

