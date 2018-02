Unterföhring (ots) -



Heiße Ohren statt kalter Füße: Ab 2. März 2018 beantwortet Sex-Expertin Paula Lambert immer freitags um 23:00 Uhr in ihrer Call-In-Show "Paula kommt ... am Telefon" live alle Fragen rund um die Themen Liebe, Lust und Zweisamkeit. Der direkte Draht ins Studio: 0800 - 4766662 oder per Email an paula-kommt-am-telefon@constantin-entertainment.de.



Mit klaren Worten und starken Frauen geht der März weiter: Anlässlich des Weltfrauentags diskutieren Paula Lambert, Janin Ullmann, Marlene Lufen und Sarah Mangione in "Auf uns! - Wir feiern die Frauen" über Job, Beziehung, Sexualität, Familie, Rollenaufteilung, "Gender Pay Gap", die metoo-Debatte und alles, was sie als Frauen ausmacht, bewegt, ärgert und glücklich macht - am 8. März 2018 um 22:40 Uhr.



"Paula kommt ... am Telefon" - ab 2. März 2018 immer freitags um 23:00 Uhr. "Auf uns! - Wir feiern die Frauen" (Talk-Spezial zum Weltfrauentag mit Paula Lambert, Janin Ullmann, Marlene Lufen und Sarah Mangione) am 8. März 2018 um 22:40 Uhr auf sixx.



