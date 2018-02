Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts023/28.02.2018/11:45) - Die MGS Motor Gruppe Sticht in Bayreuth hat den "Gebrauchtwagen Award 2018" gewonnen. Am Vorabend des Deutschen Remarketing Kongresses in Würzburg vergab das Fachmedium "Gebrauchtwagen Praxis" am 26. Februar 2018 in Würzburg den Preis gemeinsam mit den Partnern Dekra, Real Garant und der Santander Consumer Bank. Die MGS Motor Gruppe Sticht setzte sich beim diesjährigen Wettbewerb um den "Gebrauchtwagen Award 2018" durch. Der Erstplatzierte ist Mehrmarkenhändler mit Hauptsitz in Bayreuth. Das Team von MGS hat vor zwei Jahren sein Gebrauchtwagengeschäft auf neue Beine gestellt. Dazu gehört eine eigenständige Gebrauchtwagenmarke und ein großzügiger, gut strukturierter Gebrauchtwagenplatz. Gleichzeitig hat MGS neue Geschäftsfelder erschlossen, beispielsweise günstige Fahrzeuge bis 8.000 Euro, Nutzfahrzeuge oder Exoten. "Bereits nach kurzer Zeit zeigte sich, dass das Unternehmen die Weichen in seinem Gebrauchtwagengeschäft richtig gestellt hat", kommentierte Silvia Lulei, Chefredakteurin der "Gebrauchtwagen Praxis", die Entscheidung. Auch Udo Horstmann, Gebietsleiter Verkauf und Marketing der Ford Werke, würdigte das "exzellent umgesetzte Konzept" des Autohauses sowie die Philosophie des Unternehmens: "Bei MGS stehen tatsächlich die Kunden und Mitarbeiter im Fokus", so Horstmann. Auf Platz zwei setzte sich das Autohaus Meyer in Klötze durch. Mit regelmäßig rund 100 Gebrauchtwagen im Bestand zählt der Betrieb zu den größten Gebrauchtwagenhändlern seiner Region. Alle Fahrzeuge sind fertig aufbereitet und können binnen drei Stunden vom Kunden mitgenommen werden. Das Autohaus Meyer schafft es vorbildlich, Vertrauen bei seinen Kunden aufzubauen und zu pflegen. Das bestätigte auch Remarketing-Spezialist Jörg Sittig von Mazda Deutschland: "Bei MGS bekommt man einen super Service", zitierte der Vertreter des Importeurs aus Kundenbewertungen des Preisträgers. In der jahrelangen Zusammenarbeit hat Sittig das Team des Autohauses als sehr kompetent und freundlich erlebt, wie er weiter ausführte. Platz drei eroberte Volkswagen Automobile Frankfurt. In einem hart umkämpften Gebiet verkauft das Team gut 3.000 Gebrauchtwagen pro Jahr; 250 Fahrzeuge sind ständig im Bestand. Das Autohaus ist darauf ausgelegt, dass große Volumina gedreht werden. Das bedeutet, dass nicht nur die Preise, sondern auch die Prozesse stimmen müssen. Im letzten Jahr hat Volkswagen Automobile Frankfurt die Eigenmarke "Junge Wölfe" kreiert und mit einem gut inszenierten Werbefilm bekannt gemacht. Das hat dem Autohaus viel Beachtung eingebracht - auch beim Hersteller. Für Thomas Meuser, Leiter Gebraucht- und Jahreswagen der Volkswagen AG, hat der Drittplatzierte "auch im internationalen Vergleich einen fantastischen Job gemacht". Da Meuser einige Jahre in den USA tätig war, konnte er diesen Vergleich gut ziehen. Am meisten beeindruckte ihn die Innovationskraft des Autohauses, die unter anderem in der eigenen Gebrauchtwagenmarke "Junge Wölfe" zum Ausdruck komme. Mit dem Sonderpreis "Bestes Online-Kauferlebnis" wurde Trusted Cars mit Sitz in Frankfurt/M. ausgezeichnet. Das Start-up betreibt eine Gebrauchtwagenplattform und will den Kauf und Verkauf für Verbraucher zu einem risikolosen Erlebnis machen. Das Unternehmen agiert als Vermittler und vermarktet die Fahrzeuge im Auftrag von Partnerhändlern. Der komplette Verkaufsprozess ist online abgebildet, inklusive Lieferung bis vor die Haustür des Kunden und einem 14-tägigen Rückgaberecht. Die Sieger des "Gebrauchtwagen Award 2018": * Platz 1: Motor Gruppe Sticht (MGS), Bayreuth * Platz 2: Autohaus Meyer, Klötze * Platz 3: Volkswagen Automobile Frankfurt, Frankfurt/M. * Sonderpreis "Bestes Online-Kauferlebnis": Trusted Cars, Frankfurt/M. "Gebrauchtwagen Praxis" ist der führende Informationsdienst für das professionelle Gebrauchtwagengeschäft. Das Themenspektrum der monatlichen Fachzeitschrift reicht vom Verkauf und Einkauf über rechtliche und steuerliche Aspekte bis hin zu Aufbereitung und Service. http://www.gebrauchtwagenpraxis.de bietet nutzwertige Tools, eine Datenbank mit exklusiven KBA-Daten, als Geodaten mit Tiefenselektion bis auf Gemeindeebene. Das Stammhaus Vogel Business Media http://www.vogel.de ist einer der führenden deutschen Fachinformationsanbieter mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.gebrauchtwagenpraxis.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180228023

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2018 05:45 ET (10:45 GMT)