Ein oft gehörter Hilferuf bei der Abnahmemessung an strukturierter Kupferverkabelung: »Hilfe, ich falle an meinen langen Strecken bei der Einfügedämpfung durch!« Um in einem solchen Fall professionell unterstützen zu können, muss man die Grundlagen dieser elektrischen Eigenschaft kennen.

Die Einfügedämpfung (engl. Insertion Loss, IL) gibt die Abschwächung eines Signals durch ein oder mehrere Bauteile an, das in einen Signalweg eingefügt wird (Bild?1). Die Einfügedämpfung beschreibt das Verhältnis zwischen eingespeister und durchgelassener Leistung.

Mit der Einfügedämpfung wird die Signalabschwächung bewertet, über den gesamten Weg vom Anfang bis zum Ende der Leitung. Mit der dazugehörenden Messung soll bewertet werden, ob die erforderlichen Grenzwerte für die Übertragung der Datensignale eingehalten werden und die Partnerstation die Signale auch eindeutig erkennen kann. Legt die Messung Probleme bei der Einfügedämpfung offen, können mehrere Ursachen dafür in Frage kommen. Im Wesentlichen sind es die Länge und die Qualität der Leitung, ausgedrückt durch ihre Hochfrequenzeigenschaften.

Kabel nicht einziehen!

Die Summe aller Hochfrequenzeigenschaften gibt einem Datenkabel die Charakteristik eines Tiefpassfilters, es lässt niedrige Frequenzen besser durch als hohe. Diese Tiefpasseigenschaft begrenzt zum einen die Bandbreite der Übertragung der Leitung und zwingt dazu, nach einer gewissen Leitungslänge Verstärker (Repeater) einzubauen, um das Signal wieder zu regenerieren oder wie bei Datenleitungen die zulässige Leitungslänge per Grenzwert entweder direkt über die Länge oder indirekt über die maximale Einfügedämpfung zu limitieren.

Die Hochfrequenzeigenschaften sind deswegen so wichtig, weil die Kupferkabel hier keine simplen Energieversorger sind, sondern wesentliche Bestandteile des Übertragungsweges der mittlerweile sehr hochfrequenten Datensignale. Besonders mechanische Überbeanspruchung einer Leitung bedingt direkt eine Abweichung von ihren nominellen Kennwerten und führt zu einer sofortigen Verschlechterung der Übertragungseigenschaften bis hin zur Unterbrechung der Kommunikation. Daher auch der eindringliche Rat an alle Installateure, Datenkabel nie »einzuziehen«, sondern nur »einzulegen«.

Messparameter Einfügedämpfung

Die Einfügedämpfung einer Verkabelungstrecke wird im Frequenzbereich der entsprechenden Verkabelungsklasse gemessen (z.?B. Klasse EA bis 500?MHz). Hierzu wird nicht nur eine einzelne Frequenz als Referenzpunkt vermessen, sondern das gesamte Spektrum von 1?MHz bis zur Maximalfrequenz des jeweiligen Standards gewobbelt. An per Standard festgelegten Frequenzpunkten werden die Ergebnisse aufgezeichnet und der Bewertung zugeführt. Die Messwerte sind abhängig von der Länge der Kabel und dem Aderquerschnitt des verwendeten Kabels. Die Dämpfung der Aderpaare ist das logarithmische Verhältnis des Signals, das in die Paare eingespeist wird und dem Signal, das am anderen Ende der Kabelstrecke ankommt. Von den vier Dämpfungen eines typischen achtadrigen Kabels wird der größte Wert zur Bewertung der Verkabelungsstrecke herangezogen. Dies ist in den entsprechenden Standards so definiert worden.

Die gesamten gemessenen Werte aller Aderpaare stellen die heutigen Verkabelungszertifizierer auch grafisch dar und speichern sie mit allen Datenpunkten ab. Da das Erreichen der maximal vertretbaren Einfügedämpfung eben nicht an eine feste Leitungslänge gebunden ist, wird der Messparameter »Länge« in den ISO/IEC-Normen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...