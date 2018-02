Nordex-Aktie: Jetzt kann es losgehen

"Nordex-Gruppe schließt 2017 im Rahmen ihrer Prognose ab". Zu mehr Optimismus hat es in der Überschrift zu den neuesten Geschäftszahlen bei Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) leider nicht gereicht. Allerdings will man beim TecDAX-Unternehmen die richtigen Maßnahmen umgesetzt haben, um 2018 erfolgreicher agieren zu können. Wir sind gespannt.

Das Kostensenkungsprogramm "45 by 18" wurde Ende 2017 abgeschlossen. Auf diese Weise will Nordex auf den Preisdruck in der Windenergiebranche reagieren. Es wurde jedoch nicht nur der Rotstift angesetzt. Nordex investierte 144,3 Mio. Euro in seine Zukunft, vor allem in die Entwicklung neuer Produkte. So konnte der Hamburger Windturbinenhersteller mit voller Stolz verkünden, im letzten Jahr zwei neue, wettbewerbsfähige Turbinengenerationen auf den Markt gebracht zu haben. Diese sollen den Absatz und damit das Ergebnis verstärken.

