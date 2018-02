Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach einer Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Aus fundamentaler Sicht sei der Dialysespezialist in der Spur, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kursrutsch nach Vorlage der Geschäftszahlen reflektiere derweil wohl unter anderem Irritationen bezüglich des Gewinnausblicks für dieses Jahr. Reinberg zufolge dürften die Markterwartungen aber nur moderat sinken./la/tih Datum der Analyse: 28.02.2018

AFA0041 2018-02-28/12:29

ISIN: DE0005785802