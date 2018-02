Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Aufgrund der außerordentlich positiven Resonanz und über 50.000 Verkäufen bringt der Hamburger JAHRESZEITEN VERLAG das Healthfood- und Testimonial-Magazin "Iss dich gesund" regelmäßig an den Kiosk. Die nächste Ausgabe erscheint bereits am 1. März und wird aufgrund der hohen Nachfrage auch im Abonnement erhältlich sein. Künftig kommt das Heft vierteljährlich mit einer Auflage von 150.000 Exemplaren. Der Anzeigenverkauf erfolgt exklusiv über BM BRAND MEDIA.



Das einzigartige Magazinkonzept, das erstmalig die Themen Gesundheit und Genuss miteinander verknüpft, wird weiterhin von der Redaktion FÜR SIE unter Leitung von Chefredakteurin Julia Brinckman verantwortet. "Essen ist für die meisten längst mehr als reine Nahrungsaufnahme. Essen ist kommunikativ, tut Körper und Seele gut - und kann uns gesund machen. Deshalb zeigen wir mit 'Iss dich gesund', wie Beschwerden und Krankheiten mithilfe der richtigen Ernährung gelindert oder sogar geheilt werden können", sagt Julia Brinckman.



"Iss dich gesund" erscheint zudem mit einen starken Partner an der Seite: Dr. Matthias Riedl, Deutschlands bekanntester Ernährungsmediziner, einer der "Ernährungs-Docs" aus der gleichnamigen TV-Sendung und erfolgreicher Autor, agiert als medizinischer Berater und Cover-Testimonial des Magazins.



Der JAHRESZEITEN VERLAG hat bereits in den vergangenen Jahren seine Gesundheitskompetenz rund um FÜR SIE und VITAL ausgebaut und kann mit "Iss dich gesund" seine Position als führender Anbieter für Premium-Zielgruppen in diesem Segment ausweiten und stärken.



OTS: Jahreszeiten Verlag GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13146 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13146.rss2



Ansprechpartner für weitere Informationen zum Thema:



Julia Limant, Telefon: 040 - 2717 2990, Email: julia.limant@jalag.de