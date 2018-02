Unterföhring (ots) - - Am Donnerstag und Sonntag überträgt Sky neun Partien des 23. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv



- Zudem zeigt Sky am Wochenende drei Partien der EHF Champions League, unter anderem mit Paris Saint-Germain gegen den THW Kiel am Sonntag



- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



Am Donnerstag stehen die ersten fünf Partien des 23. Spieltags der Handball-Bundesliga an. Die Füchse aus Berlin, die am vergangenen Spieltag den SC DhfK Leipzig schlugen und weiterhin in der Spitzengruppe verweilen, gastieren in Lemgo. Einen Tabellenplatz dahinter auf Rang vier befindet sich die SG Flensburg-Handewitt, die auf Wetzlar trifft. Neben Magdeburg, das nach Stuttgart reist und den Rhein-Neckar Löwen, die zum TSV GWD Minden müssen, empfängt der THW Kiel die MT Melsungen.



Moderator Jens Westen begrüßt die Sky Zuschauer ab 18.30 Uhr aus der Sparkassen-Arena in Kiel. Karsten Petrzika und Sky Experte Stefan Kretzschmar kommentieren die Begegnung. Der Samstagabend ist dann der Champions League vorbehalten - am 14. Spieltag gastiert der Gruppenzweite HBC Nantes bei den Rhein-Neckar Löwen. Gemeinsam mit Sky Experte Heiner Brand ist Moderatorin Christina Rann ab 17.00 Uhr live vor Ort. Markus Götz und Stefan Kretzschmar kommentieren.



Bundesliga-Konferenz und Champions League am Sonntag



Am Sonntag dürfen sich Handballfans bei Sky erneut auf knapp neun Stunden Live-Handball am Stück freuen. Ab 12.30 Uhr steht zunächst die Partie zwischen FRISCH AUF! Göppingen und dem Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf an. Zur gleichen Zeit spielen außerdem der SC DHfK Leipzig gegen Die Eulen Ludwigshafen und die TuS N-Lübbecke gegen den TV Hüttenberg. Die Spiele sind einzeln zu sehen sowie in der Konferenz, durch die Gregor Teicher führt.



Um 14.30 Uhr begrüßen dann Jens Westen und Heiner Brand die Sky Zuschauer. Im "Top-Spiel" treffen der VfL Gummersbach und der HC Erlangen aufeinander. Kommentiert wird die Partie von Karsten Petrzika und Stefan Kretzschmar.



Direkt im Anschluss steht wieder die EHF Champions League an. Ab 16.40 Uhr berichtet Sky live vom Spiel Aalborg Handbold gegen die SG Flensburg-Handewitt. Um 19.00 Uhr folgt dann der THW Kiel, der in Paris beim Tabellenführer PSG zu Gast ist.



Highlights der DKB Handball-Bundesliga an beiden Spieltagen frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Komplettiert und zusammengefasst wird der 23. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Sonntagabend für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD. Ab 21.30 Uhr informiert das HBL-Magazin Handballfans über alles Wissenswerte der zurückliegenden Begegnungen.



Ab 22.30 Uhr liefert das EHF-Magazin auch die Höhepunkte des 14. Spieltags in der Champions League im Free-TV.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die DKB Handball-Bundesliga und die Velux EHF Champions League am Donnerstag, Samstag und Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Donnerstag:



18.30 Uhr: THW Kiel - MT Melsungen live auf Sky Sport 1 HD



18.30 Uhr: GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 2 HD



18.30 Uhr: TBV Lemgo - Füchse Berlin live auf Sky Sport 3 HD



18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 4 HD



18.30 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - SC Magdeburg live auf Sky Sport 5 HD Samstag:



17.00 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - HBC Nantes (FRA) live auf Sky Sport 1 HD



Sonntag:



12.00 Uhr: Sonntags-Konferenz live auf Sky Sport 1 HD



12.00 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 7 HD



12.00 Uhr: SC DHfK Leipzig - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 8 HD



12.00 Uhr: TuS N-Lübbecke - TV Hüttenberg live auf Sky Sport 9 HD



14.30 Uhr: VfL Gummersbach - HC Erlangen live auf Sky Sport 1 HD



16.45 Uhr: Aalborg Handbold (DEN) - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 1 HD



18.50 Uhr: Paris Saint-Germain HB - THW Kiel live auf Sky Sport 1 HD



21.30 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HD



22.30 Uhr: EHF-Magazin auf Sky Sport News HD



