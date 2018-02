Spreitenbach (ots) - PRIMAVERA heisst das neue Hausthema bei

Globus, es zelebriert den Frühling in all seinen Facetten: fröhliche

neue Mode und Accessoires, Feines aus der delicatessa für genussvolle

Tavolatas und frische Ideen für Haus und Garten. Ab 1. März bei

Globus.



Der Frühling in «bella Italia» hat Globus zu seinem neuen

Hausthema inspiriert: PRIMAVERA.



Globus hat den südlichen Frühling ins Haus geholt und lädt dazu

ein, italienische Lebensfreude, Modelust und Gastfreundschaft zu

entdecken. Selbst gemachte Pasta, delikate Antipasti und Dolci wie

das Pan dei Siori sehen auf farbenfroher Tischwäsche und kreativer

Keramik noch feiner aus. Die Keramikobjekte für Haus und Garten der

italienischen Manufakturen Virginia Casa und MV% Ceramics Design sind

eine Liebeserklärung an die Natur: Die Untersetzer in Artischocken-,

Tomaten- und Auberginenform sowie der Krug aus grünen Kohlblättern

machen jede Tavolata einzigartig.



Romantische Kleider in strahlenden Farben und neue Accessoires

bringen frischen Wind in die Garderobe. Ein Tupfer Sonnengelb, Pink

oder Orange im Look mit einem Shopper oder einer Handtasche macht

gute Laune. Blütenpink ist auch die Make-up-Farbe der Saison. Die

Herren punkten dieses Frühjahr mit Streifen. Maritime Casual-Teile

werden zu einem eleganten Doppelreiher getragen, der überraschende

Mix macht den neuen Look aus. Alles rund um PRIMAVERA gibt es ab 1.

März im Globus und auf globus.ch zu entdecken.



Bildmaterial:



Unter pressebilder.globus.ch (Log-in: presse, Passwort: media),

Rubrik «Magazine», liegt das Magazin PRIMAVERA zum Durchblättern mit

direktem Bilderdownload bereit.



