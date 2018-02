Linz - Der Leitzins in Ungarn liegt seit Mai 2016 bei 0,90%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Erwartungsgemäß sei dieser anlässlich der gestrigen Sitzung der ungarischen Notenbank MNB nicht geändert worden. Auch Ungarn kämpfe trotz geldpolitischer Lockerungsmaßnahmen mit einer nicht wirklich anspringenden Inflation. Die Kerninflation sei sogar auf nur 1% abgerutscht. MNB-Ökonomen würden erst im Laufe des Jahres 2019 einen moderaten Anstieg der Inflation erwarten. EUR/HUF (Ungarischer Forint) könnte die Marke von 315,00 und dann die Werte von Juni 2016 bei 318,00 bis Ende 2018 wieder antesten. (28.02.2018/alc/a/a)

