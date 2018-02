Bonn - Die Wahrscheinlichkeit für mehr und/oder stärkere US-Leitzinserhöhungen durch die FED im Jahresverlauf ist angesichts der zuletzt höheren Inflationserwartungen in den USA gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Auf seiner ersten Sitzung 2018 habe das FOMC jedoch den Leitzins wie erwartet zunächst unverändert bei 1,25 bis 1,50% belassen. Das begleitende Statement wie auch das im Februar veröffentlichte Protokoll würden aber zeigen, dass die Beurteilung der konjunkturellen Entwicklung und der Preisdynamik durch die Währungshüter zum Jahresauftakt besser ausgefallen sei als noch im Rahmen der Dezember-Sitzung. Im Hinblick auf die Inflation sei dies insofern bemerkenswert, als zum Zeitpunkt der Sitzung die stärkeren Daten zur Preis- und Lohndynamik für Januar noch nicht bekannt gewesen seien. Umso eher dürfte daher aus heutiger Sicht der Weg für einen weiteren Zinsschritt auf der März-Sitzung des FOMC frei sein. Am Markt sei eine Anhebung der FED Funds Target Rate um 25 Basispunkte auf 1,50 bis 1,75% zu diesem Zeitpunkt zu 100% eingepreist.

