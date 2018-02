Hannover - In den vergangenen fünf Handelstagen sahen wir insgesamt vier Emissionen im Gesamtvolumen von EUR 3,5 Mrd., welche sich auf die Laufzeiten 5y, 7,5y und 15y verteilten, so Matthias Melms, CIIA, CCrA von der Nord LB.Als einziger nicht-europäischer Emittent sei die OCBC auf seine Investoren zugegangen und habe ihnen einen aus singapurischen Hypotheken besicherten Bond (ISIN XS1784059930/ WKN A19W3T) mit einer Laufzeit von fünf Jahren im Volumen von EUR 500 Mio. offeriert. Bei der Emission handle es sich um die dritte Benchmarkemission der OCBC innerhalb eines Jahres, wobei die beiden bereits zuvor begebenen Anleihen jeweils identische Laufzeiten und Volumina wie der aktuelle Bond aufgewiesen hätten. Gestartet sei der Pricing-Prozess mit einer Guidance von ms +1 Bp, wobei der Reoffer-Spread schlussendlich drei Basispunkte enger bei ms -2 Bp gefixt worden sei. Damit handle es sich um den engsten bisher am Markt erzielten Reoffer-Spread einer Euro-denominierten Benchmarkanleihe aus Singapur seit dem Markteintritt der Emittenten aus dem Stadtstaat.

