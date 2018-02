Boston - Barings Real Estate, Teil von Barings LLC, einem der weltweit größten diversifizierten Immobilien-Investmentmanager, gibt bekannt, dass es seine globale Finanzierungsplattform mit der Ernennung von Daniel Köhler zum Director of Debt Capital Markets, Structured Real Estate Investments in Europa verstärkt hat, so Barings in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...