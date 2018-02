BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten will die Bundesregierung als nächstes in den Dialog mit Ländern und Kommunen treten. Ziel sei es, über weitere Schritte zu beraten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Seibert machte auch deutlich, wohin die Reise dabei gehen soll: "Ganz klares Ziel der Bundesregierung ist es, Fahrverbote, wo immer möglich, zu vermeiden."

Das Thema sei sehr kompliziert, sagte Seibert. Es gehe in dem Urteil um Situationen, die von Stadt zu Stadt unterschiedlich seien. Nach einer ersten Einschätzung bedeute das Urteil, dass die Länder als letztes Mittel Fahrverbote erlassen könnten. Entsprechende Regelungen müssten verhältnismäßig sein, zum Beispiel mit Blick auf bestimmte Nutzergruppen wie Handwerker oder Anwohner.

Seibert erklärte, es gebe viele Städte in Deutschland, in denen die Grenzwerte nur leicht überschritten würden. Diese könnten das Problem mit moderaten Mitteln und ohne Fahrverbote lösen.

Die Frage, inwieweit technische Umrüstungen das Vorhaben voranbringen könnten, werde in Arbeitsgruppen geprüft, sagte Seibert. Sobald dort Ergebnisse vorlägen, werde es "sehr rasch" die Aufgabe des neuen Verkehrsministers sein, Klarheit zu schaffen und die notwendigen Schritte einzuleiten.

