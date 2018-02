FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig von der Stelle bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag geringfügig um 0,03 Prozent auf 159,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag wenig verändert bei 0,67 Prozent. Auch in vielen anderen Ländern des Euroraums bewegten sich die Kurse von Staatsanleihen nur wenig. In der Tendenz gingen die Renditen aber eher zurück.

Am Markt wurden die leicht fallenden Renditen zum einen mit der mauen Börsenstimmung begründet. Dies habe zu einer erhöhten Nachfrage nach sichereren Anlageformen wie Staatsanleihen geführt. Bei steigenden Kursen gehen die Renditen von festverzinslichen Wertpapieren zurück, weil für den Kauf der Wertpapiere mehr gezahlt werden muss.

Zum anderen wurden Inflationsdaten aus der Eurozone als Grund für die leicht rückläufigen Kapitalmarktzinsen genannt. Das Statistikamt Eurostat meldete für Februar eine gefallene Gesamtinflation und eine stagnierende Kerninflation. Beides spricht gegen eine baldige Abkehr der Europäischen Zentralbank (EZB) von ihrer extrem lockeren Geldpolitik.

Im weiteren Verlauf dürften sich die Marktteilnehmer auf Konjunkturdaten aus den USA konzentrieren. Es werden Zahlen zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal veröffentlicht. Daneben stehen Stimmungsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt an./bgf/jsl/she

ISIN DE0009652644

