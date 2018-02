Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PSA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Automobilkonzern etwas genauer mit den Marktschätzungen verglichen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fazit davon sei, dass er am oberen Ende des Konsens liege. Der Markt blicke in seinen Augen noch immer zu skeptisch auf die Opel-Übernahme./tih/bek Datum der Analyse: 27.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0050 2018-02-28/12:53

ISIN: FR0000121501