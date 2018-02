Die Wall Street dürfte sich am Mittwoch stabilisieren. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Angesichts der Vortagesverluste, ausgelöst durch falkenhaft interpretierte Aussagen des neuen US-Notenbankgouverneurs Jerome Powell, wollen Händler daher nicht von einer Erholung sprechen. Dies gilt umso mehr, weil den wichtigsten Indizes auf Monatssicht Verluste drohen. Für den marktbreiten S&P-500 sowie den Dow-Jondes-Index könnten es die ersten Monatsabschläge seit März 2017 sein.

Der ganze Februar ist bislang geprägt gewesen von der Zinsdebatte in den USA. Bereits Anfang des Monats hatte ein steiler Renditeanstieg am Rentenmarkt Aktien auf Talfahrt geschickt. Anschließend beruhigte sich die Lage etwas, die Renditen und damit die Zinserhöhungserwartungen kamen etwas zurück und die Wall Street erholte sich. Insofern passt die Reaktion am Aktienmarkt am Vortag auf die falkenhaften Verlautbarungen Powells ins aktuelle Bild. Aktienkurse reagieren derzeit äußerst sensibel auf Zinsspekulationen.

"Als Powell die Millionen-Dollar-Frage über drei oder vier Zinsschritte gefragt wurde, war er schnell bei der Sache, die Verbesserungen in der Wirtschaft und seinen Optimismus zu unterstreichen, dass die Inflation das 2-Prozentziel der Notenbank erreichen wird. Dies kann nur als falkenhafte Antwort beschrieben werden, die für viele Marktbeobachter signalisiert, dass vier Zinsschritte 2018 in den Startlöchern stehen", sagt Chefanalyst Jasper Lawler von London Capital Group.

Ob Powell mit seiner optimistischen Beschreibung der US-Konjunktur richtig liegt, können Anleger noch vor der Startglocke selbst überprüfen. Denn dann wird die zweite Lesung des US-BIP zum vierten Quartal veröffentlicht. Die Markterwartung geht von einer leichten Abwärtsrevision aus. Doch schon im frühen Handel folgt der nächste Lackmustest - dann mit neuen Daten aus dem Februar: Bekannt gegeben wird der Einkaufsmanagerindex aus dem Großraum Chicago.

February 28, 2018

